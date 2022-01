Twee mannen opgepakt vanwege drugshandel, hennepkwekerij opgerold

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Twee mannen zijn donderdag opgepakt vanwege drugshandel. De arrestaties kwamen voort uit onderzoek van de politie Eindhoven. In de zaak werd een hennepkwekerij opgerold in een woning in Den Bosch, meldt de politie.

Er liep al langere tijd een onderzoek naar een 31-jarige Poolse man die in Eindhoven verbleef. Donderdag vertrok de man naar een woning in Den Bosch en hij werd daarbij gevolgd door agenten. De verdachte ging met een paar tassen het huis binnen en kwam later met een andere tas naar buiten en vertrok met de auto.

Op de A2 kreeg de man een stopteken. Agenten doorzochten zijn wagen en vonden de tas met daarin een paar kilo amfetamine. De verdachte werd opgepakt en meegenomen naar het politiebureau.

Doorzoekingen in twee woningen

De politie besloot om twee woningen te doorzoeken: het verblijfadres van de verdachte en het huis in Den Bosch waar hij naar binnen was geweest. Op het laatste adres werd een hennepkwekerij met zo'n twintig planten gevonden. Ook vonden agenten een paar liters vloeistof, waarvan de politie denkt dat het mogelijk amfetamineolie is. Dat wordt verder onderzocht.

In het huis in Den Bosch werd een 37-jarige man opgepakt. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek. In de woning in Eindhoven werd niets verdachts aangetroffen.

