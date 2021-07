Twee restaurants tijdelijk weer open na kort geding, veel verontwaardiging over strenge gemeente Eindhoven

En wéér is Italiaans restaurant Antonio's dicht: ‘Omdat we met personeel een sluitdrank­je op het terras deden’

9:13 EINDHOVEN - Kon ze eindelijk weer haar restaurant Antonio's aan de Dommelstraat in Eindhoven openen, na meer dan een jaar ellende, moest Kitty Amato vanavond per direct de deuren dicht doen, op last van de Gemeente Eindhoven. Waarom? ,,Omdat we gisteravond met personeel een sluitdrankje deden op het terras.”