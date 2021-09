Twee zwaargewonden bij ongeluk op A2, weg nog uren dicht

Uitstel dreigt voor nieuw busstation en bredere Kennedy­laan in Eindhoven, want geld uit Den Haag is onzeker

6:11 EINDHOVEN - Uitstel of vertraging dreigt voor twee grote projecten in Eindhoven: de aanpak van de wegen rond de Kennedylaan en het nieuwe busstation Neckerspoel. Wethouder Monique List is bang dat er dit jaar geen geld uit Den Haag voor komt: ,,Ik maak me ernstig zorgen dat we daar dit jaar geen afspraken over kunnen maken.”