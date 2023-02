Tweede tik in korte tijd voor tandeloos FC Eindhoven: kansloos onderuit bij Willem II

Na de zeperd van vrijdag bij FC Dordrecht (4-0 verlies) kreeg FC Eindhoven maandag opnieuw een flinke tik te verwerken. In Tilburg was Willem II een stuk beter en werd kansloos met 3-0 verloren. Door de nederlaag zakt FC Eindhoven op basis van doelsaldo naar plek vier in de eerste divisie. Provinciegenoot Willem II maakt juist een sprong, van positie negen naar vijf.

FC Eindhoven won eerder dit seizoen tweemaal thuis van Willem II (2-1 en in bekerverband 1-0), maar maandag in het inhaalduel bij de Tricolores hadden de blauw-witten niets in te brengen. Trainer Rob Penders kon weer beschikken over wingbacks Jasper Dahlhaus en Tibo Persyn, maar zag verdediger Collin Seedorf afhaken in de warming-up (kuitklachten). Pieter Bogaers verving Seedorf, maar nog een zekerheidje missen achterin - Maarten Peijnenburg is lang out (knie) - deed de Eindhovense formatie geen goed.

Overtreding voor de 1-0

Na de knullige tegengoals in Dordrecht vrijdag ging het in het Koning Willem II Stadion opnieuw knullig mis. Mawouna Amevor liet zich de bal ontfutselen door ex-FCE’er Elton Kabangu, die Jizz Hornkamp in minuut elf de 1-0 op een presenteerblaadje aanreikte. Amevor had met zijn ervaring niet in die situatie terecht moeten komen, maar Kabangu leek wel een overtreding te begaan. Scheidsrechter Higler had kunnen en mogelijk moeten fluiten voor een overtreding, maar deed dat niet.

Later kwam FC Eindhoven wel een keer goed weg, toen Jarno Janssen een penaltywaardige overtreding maakte op Kabangu maar arbiter Higler een doeltrap gaf. Vlak voor de thee voorkwam Dalhlhaus met een sliding een haast zekere 2-0 intikker van Kabangu. Aan de andere kant van het veld konden de blauw-witten maar weinig uitrichten, zonder de nog altijd geschorste vleugelaanvallers Charles-Andreas Brym en Evan Rottier. Justin Ogenia oogde onwennig op rechts, Ozan Kokcu kon zijn stempel niet drukken vanaf links.

Negatieve bijrol

Halverwege maakten Ogenia en Dyon Dorenbosch - die tegen Willem II terugkeerde in de basis - plaats voor Lamine Diaby-Fadiga en Sven van Doorm. Na de pauze was het rommelig van twee kanten. Rond het uur kwam FC Eindhoven ietsje meer aan aanvallen toe en kreeg Naoufal Bannis zijn bal net genoeg niet tegen een bekeken lobje van Ozan Kokcu. De druk hield slechts enkele minuten aan en diezelfde Kokcu had een negatieve bijrol: hij leverde de bal randje eigen zestien zo in bij Dani Mathieu, wiens aangeraakte knal in het doel belandde: 2-0.

Iets daarvoor liet Kabangu nog de 2-0 liggen, door van dichtbij de paal te raken. Na de 2-0 hing de 3-0 lang in de lucht, maar verdedigde doelman Nigel Bertrams het FC Eindhoven-doel op diverse momenten met verve. In de 88ste minuut viel de derde tegentreffer alsnog: invaller Jeremy Bokila maakte zichzelf vrij in het Eindhovense strafschopgebied en tekende voor de 3-0 eindstand.