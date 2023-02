Tweetal met harddrugs en een groot mes op zak aangehouden in Eindhoven

Zelfs tijdens haar eigen revalida­tie bleef ze anderen helpen; Dimphy Bielars ontvangt vrijwilli­gers­pen­ning van Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Dimphy Bielars kreeg dinsdagmiddag de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel uitgereikt. Al 45 jaar is de 76-jarige inwoonster volop actief voor de gemeenschap. Zelfs toen ze in 2021 tijdelijk in een revalidatiecentrum belandde, bleef ze zich vanaf daar inzetten voor haar medemens.