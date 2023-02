UEFA geeft PSV nog geen duidelijkheid na incident in het Philips Stadion

Alom was erop gerekend dat PSV begin deze week duidelijkheid zou hebben over de sanctie die de club krijgt, maar de UEFA wil nog geen duidelijkheid geven. Een zegsman stelt dat noch de timing van de sanctie, noch de sanctie zelf al vaststaat. De disciplinaire commissie van de UEFA komt woensdag bij elkaar en het is nog onduidelijk of de situatie bij Sevilla-PSV dan wel wordt besproken.

Uitsluiting?

Volgens De Telegraaf is dat niet het geval, maar de woordvoerder van de UEFA wilde daar dinsdag niks over zeggen. PSV wacht in het uiterste geval een jaar uitsluiting van Europees voetbal, maar het is ook mogelijk dat de club een of meer wedstrijden zonder publiek moet spelen. Of met een gedeelte van het publiek.