Uitblinker Xavi Simons over liefde voor het spel: 'Ik ben geboren om te voetballen, dat vertelde mijn broer altijd’

Door de komst van Thorgan Hazard, die als linksbuiten begon, startte Simons als aanvallende middenvelder. ,,Mijn favoriete positie is als 'tien’", gaf hij aan. ,,Maar ik krijg een vrije rol van de trainer. Ik geniet gewoon, op welke positie ik ook speel.”

Simons stond ook stil bij de emotionele avond in Eindhoven tegen FC Groningen waar werd stilgestaan bij de ziekte van PSV-perschef Thijs Slegers. ,,Dit was honderd procent voor Thijs", aldus Simons over de zege op FC Groningen.



,,Het was een lekkere dag. Ik heb kunnen scoren, een assist kunnen geven. Ik schiet ‘m lekker binnen, raakte de bal echt goed. Ideeën ontstaan snel in mijn hoofd en dan probeer ik het uit te voeren. Of het nou goed of fout gaat, ik blijf het proberen.”

De Jong ziet Simons groeien

Luuk de Jong geniet bij PSV van de ontwikkeling die Xavi Simons doormaakt. ,,Je ziet dat die jongen enorme stappen maakt”, zei de spits na de zege op FC Groningen bij ESPN. ,,Hij wordt elke dag beter en laat het ook op het veld zien. Hij stopt er heel veel energie in en is een echte teamspeler.”



Simons, die in de zomer overkwam van Paris Saint-Germain, gaf de assist bij de 1-0 van De Jong en zorgde in de beginfase van de tweede helft op fraaie wijze voor de 2-0. ,,Of hij een speler van de buitencategorie wordt? Ik hoop het voor hem”, zei de aanvoerder van PSV. “Ik vind hem heel goed, ik hoop dat hij buitencategorie wordt.”

Volledig scherm Luuk de Jong. © ANP

De Jong was ook blij met zijn eigen doelpunt. Begin november scoorde de spits voor het laatst, in de gewonnen uitwedstrijd tegen Ajax (1-2).



,,Je weet hoe er gesproken wordt als je even geen doelpunten maakt”, zei De Jong, die uitkijkt naar de ontmoeting van donderdag met zijn voormalige werkgever Sevilla in de Europa League. ,,Maar ik ben er met FC Barcelona ook al terug geweest.”



Net als aanvoerder De Jong gaf trainer Ruud van Nistelrooij complimenten aan Xavi Simons. ,,Het is mooi zoals hij voetbal beleeft en het plezier dat hij er uithaalt”, aldus Van Nistelrooij. ,,De energie die hij er in stopt is aanstekelijk voor iedereen. Ik zou zeggen dat hij vooral zo door moet gaan.” Simons begon tegen Groningen als aanvallende middenvelder. Vorig weekeinde stelde Van Nistelrooij hem nog op als buitenspeler. ,,In mijn ogen zijn beide posities goed voor Simons.”

Volledig scherm Xavi Simons in actie. © ANP

Van Nistelrooij: ‘Goed voor vertrouwen’

Van Nistelrooij genoot van het veldspel van PSV. ,,Dit is goed voor het vertrouwen”, zei de trainer van de Eindhovenaren. ,,De score is een resultaat van het veldspel en het niveau dat we haalden. We zetten goed druk op de tegenstander. Soms werd daar onderuit gespeeld, maar niet heel veel”, vervolgde Van Nistelrooij. ,,Er zat veel voetbal, beweging en dynamiek in. De voorsprong van 1-0 bij rust was te weinig.”



In de tweede helft liep PSV alsnog ver weg bij hekkensluiter FC Groningen. ,,Dit was een van de betere wedstrijden dit seizoen”, vervolgde Van Nistelrooij, die zondag na het gelijkspel bij Feyenoord (2-2) zei dat de topploeg die na het sluiten van de transfermarkt het snelst stabiel wordt, een goede kans maakt op de titel.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij. © Pro Shots / Thomas Bakker

,,Groningen is misschien niet het beste team uit de eredivisie, maar we hebben wel eens tegen zwakkere tegenstanders gespeeld en toen lukte het ons niet dit niveau te halen.”



Over één moment was de trainer van PSV minder tevreden. Invaller Aimar Sher van FC Groningen ging in de tweede helft naar de grond toen hij doelman Walter Benítez omspeelde. ,,Toen was het pas 2-0", keek Van Nistelrooij terug. ,,Onze twee centrale verdedigers liepen toen allebei vooruit, we stonden niet goed. Dat was ons slechtste moment van de avond. Verder zag ik vandaag vastigheid. Dit is de lijn die we moeten doortrekken.”

