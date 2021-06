Uitkering ingetrokken: ‘Wat ons is overkomen is te bizar voor woorden’

UPDATE 2 Summa College Eindhoven ontruimd na gaslek; examens afgelast en uitgesteld tot donderdag

16 juni EINDHOVEN - Een vestiging van het Summa College aan de Sterrenlaan in Eindhoven is woensdagmorgen ontruimd nadat een gaslek was gevonden, buiten de school. 150 leerlingen en medewerkers moesten naar buiten, geplande examens konden niet doorgaan. Daardoor kon voorkomen worden dat er zich gevaarlijke situaties voor zouden doen, melden de school en de brandweer.