Uitpuilende wijkcentra tijdens het kindercarnaval: ‘En als je in Acht woont, moet je aan de kant staan.

EINDHOVEN - Niet alleen de carnavalsvierders in Acht gaan ‘Helemaal los’ met de optocht en het familiecarnaval. Veel wijkcentra in Eindhoven puilen uit op zondagmiddag: ‘de kindermiddag’.

Wie zondagmorgen bedacht om nog carnaval te vieren in de buurthuizen, komt bedrogen uit. Na een paar jaar zonder carnaval zijn er in menig wijkcentrum geen kaartjes meer te krijgen voor het kindercarnaval.

In kerkdorp Acht trappen de feestvierders eerst af met de traditionele optocht met het toepasselijke thema: ‘Helemaal los’. ,,We moesten er weer even in komen, maar de draaiboeken liggen klaar en het thema was zo bedacht”, zegt Yvette van der Schoot van de organisatie.

Al drie jaar klaarliggen

Om precies 13.08 uur vertrekt de stoet van het dorpsplein. Voorop gaat de vriendengroep van Rianne Raap. Zij gaan dit jaar ‘Helemaal los in het ros (roze)’. De hofdames en de wagen zijn knalroze. ,,Het idee hebben we al drie jaar klaarliggen. In 2019 is de tocht afgelast vanwege de storm. Met wat extra accessoires zijn we klaar voor een gezellig feestje.”

Een groep ‘oudjes’ gaat ook weer ‘los’. Opa wil nog wel een keer los, oma heeft een steekje los en de ander is nog los in de heupen ondanks de rollator.

Eline, Anouk en Lis staan te genieten aan de kant. Eline: ,,Gezellig dat het weer kan. Het is hier gemoedelijk en niet zo druk als in de stad. En als je in Acht woont, moet je aan de kant staan.” Janneke Lopata en Marja Verhoeven uit de wijk Achtse Barrier doen een rondje optochten. Lopata: ,,Het is een kleine optocht, maar heel leuk. Ik heb ervan genoten. Vooral van de woordhumor.”

Na de optocht is het in no-time bomvol in het Dorpshuis waar het kindercarnaval begint. Het promotieteam ‘Hoe vier je het beste carnaval?’ met Anne van Kemenade en Bart van de Hurk staat klaar voor het nodige entertainment. De kinderen leren dansen met de juiste ‘moves’, hoe speel je luchtgitaar en hoe loop je de perfecte polonaise. ,,Wij zijn hier erg goed in en leren het de kinderen”, aldus een lachende van Kemenade.

In de wijk Blixembosch zijn Prins Anco de eerste en adjudant Rodin het stralende middelpunt in het wijkcentrum Blixems met elfhonderd feestvierders. ,,De mensen zijn weer toe aan een feestje. We zijn blij dat we weer aan de slag konden en de respons is goed”, zegt Korbi Beyschlag van de organisatie. ,,Ook de vele expats in onze wijk weten ons te vinden” vult Marcel van der Donk (organisatie) aan.

,,Het is druk, maar heel gezellig”, zegt een genietende Anco. Stadsprins Kachelaan en zijn gevolg hebben nog de tijd gevonden om het wijkcentrum te bezoeken. Het gezelschap gaat in polonaise door de zaal. Het tweetal heeft al kennisgemaakt met hem tijdens de officiële receptie vorige week. ,,Wij horen nu bij de groep van prinsen die alle aandacht krijgt”, zegt Rodin lachend.

Clown Frodelino

En dan terug naar het feestgedruis. Anco en Rodin hossen op het podium. Bodhi (4) en Lowen (2) moeten volgens hun moeder nog een beetje loskomen. Maar bij de eerste beats springen ze op en neer. Voor wie het wat rustiger zoekt is er de voorstelling van de clown Frodelino, en wie het nog niet gedaan heeft, kan zich laten schminken.

De winnaars in Achtse optocht in de diverse categorieën zijn: Wagens: ‘Helemaal los in het ros’. Loopgroep volwassenen: ‘Betast’. Loopgroep kinderen: ‘De snoepjes van Acht. Individueel volwassene: ‘Ik ben betast’ en individueel kind: ‘Ik kan niet los, ik zit in de kar-na-val’

