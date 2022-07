Uitslaande brand verwoest woning in Eindhoven, ook schade bij buren

Een mooie afsluitdag voor St. Antonius Abt, na alle ellende van de brand

EINDHOVEN - St. Antonius Abt, de basisschool in Acht, krabbelt weer een beetje op na de brand van begin juni. De musical van groep 8 is gered en maandag was er een mooie afsluitdag voor alle groepen met ‘Acht got Talent’. Maar hoe nu verder na de vakantie?

