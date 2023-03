Uitslag waterschapsverkiezingen definitief; nu start de ‘formatiepuzzel’ bij De Dommel en Aa en Maas

Daarbij draait het binnen de waterschappen - die gaan over voldoende water, schoon water en waterveiligheid - om het vormen van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met het college van B en W bij een gemeente. ,,Volgende week zitten we de eerste keer samen met alle partijen”, aldus Ernest de Groot van Water Natuurlijk Aa en Maas. ,,De historie leert dat we er binnen een week of vier tot zes wel uit moeten komen.”

Bovendien zijn er veranderingen op het gebied van de geborgde zetels. Van die ‘vaste plekken’ blijven er door een wetswijziging nog maar vier per waterschap over: twee zetels voor vertegenwoordigers van boeren en twee voor natuurterreineigenaren. Daarnaast is het niet langer verplicht dat er minstens één ‘geborgde’ plaatsneemt in het dagelijks bestuur. ,,Wat de impact daarvan is moet blijken. We hopen elkaar net als altijd op de inhoud te vinden”, aldus De Groot.