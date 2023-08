Uittip: dit gratis festival met Tony Junior is bijna in Eindhoven

Een uitje voor álle kinderen, ook als ouders het geld niet hebben: ‘Ik kijk er al weken naar uit’

HELMOND - Een week lang staan Helmonds’ jongsten letterlijk en figuurlijk in het zonnetje tijdens de kindervakantieweek. Steeds vaker doen kinderen mee dankzij Stichting Leergeld. ,,Het is belangrijk dat zij ook iets kunnen vertellen over hun vakantie.”