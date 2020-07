Uitvaart Arnol Kox: ‘Nu weet ik meer dan de slimste mens’

EINDHOVEN - ,,Toen je begon met je missiewerk in Eindhoven, schaamde ik me voor jou. Ik vond het verschrikkelijk. Gelukkig heb ik het later geaccepteerd. Wat een moed had jij, wat een volharding, wat een spitsvondigheid. Ik ben trots op jou en zal je missen.”

Woorden van Josje, een van de zussen van stadsprediker’ Arnol Kox woensdagochtend bij diens uitvaart in de Trudokerk in Eindhoven. Veel mensen waren in het wit gekomen om de bekende Eindhovenaar uitgeleide te doen. Vanwege de corona-maatregelen, was de kerk slechts half gevuld.

Vanaf een plakkaat dat bij de ingang van de kerk was opgesteld, sprak Kox zijn stadgenoten als het ware nog een laatste keer toe. ,,Nu weet Ik meer dan de slimste mens’", stond er boven een foto van een opgewekte Kox in zijn rolstoel.

Volledig scherm Uitvaart Arnol Kox © Bert Jansen / DCI Media

Veertig jaar lang verkondigde Kox zijn christelijke boodschap in het stadscentrum van Eindhoven, met luide stem. Tijdens de uitvaart werd ook een paar keer gememoreerd dat niet iedereen altijd even blij was met de nadrukkelijke aanwezigheid van Kox in de binnenstad.

,,Arnol vertelde ongeremd wat hij te vertellen had met ongehoorde vrijmoedigheid vanuit een rotsvast geloof. Hij heeft veel mensen bereikt die doordachten over wat hij zei. Hij heeft ook mensen geïrriteerd en letterlijk in de weg gestaan. Arnol ging niemand uit de weg", zei pastor René Wilmink.

Kox’ buurman Roy Clermons, geestelijk verzorger bij de GGzE, haalde aan dat Kox voor mensen van betekenis is geweest. ,,Voor de een was hij de steen des aanstoots, voor anderen een zegen, met name voor mensen van de straat.”

Kox’ echtgenote Gerry Diederen zong bij het uitgaan van de kerk het In Paradisum. Arnol Kox, geboren in 1952, overleed vorige week.