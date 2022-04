Uitvinders Signify maken lamp van afgedankte visnetten

Brabant betaalt kwart miljoen euro om grote bedrijven­ter­rei­nen nieuwe energie te geven

DEN BOSCH - Brabant pompt ruim 250.000 euro in de verduurzaming van vier grote bedrijventerreinen in Eindhoven, Etten-Leur, Moerdijk en Veghel. Met het geld hoopt de provincie ondernemers in beweging te krijgen.

1 april