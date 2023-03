Un, dos, tres: er komt een nieuwe tapasbar in Eindhoven en dit is wanneer

indebuurt.nlEen tafeltje vol met Spaanse gerechtjes zetten en daar dan samen van proeven met vrienden. Ben je een liefhebber van tapas? Goed nieuws, want er opent een nieuwe tapasbar in Eindhoven.

Een stukje Spanje in Eindhoven, dat vind je straks bij TR3S. De horecazaak heeft al vestigingen in onder meer Aalst, Gorinchem en Veenendaal, maar komt ook naar onze stad. Al duurt dat nog wel even…

Smullen van allerlei hapjes

In het restaurant eet je tapasgerechten van over de hele wereld. Op het menu vind je bijvoorbeeld de Spaanse specialiteit pincho’s met carpaccio, gamba’s pil pil, chorizokroketjes en albondigas (je weet wel, die gehaktballetjes). Daarnaast kies je uit hapjes als nacho’s, loempia’s, fish & chips, sushi of frietje mayo en drink je er sangria. En wie weet schuif je zelfs aan voor een tapaslunch, zoals bij het filiaal in Aalst.

Opening TR3S

Sta je te trappelen om de gerechten uit te proberen? Nog even geduld: de zaak opent naar verwachting pas de deuren in november 2023. Je vindt TR3S Tapasbar dan in het centrum. Om precies te zijn: aan de Emmasingel 12, dus in De Witte Dame.

