Undercover bij Janus op de camping: het werkelijke verhaal over de Eindhovense drugsbaas uit de populaire tv-serie

Nieuwe scholen voor wijk Gestel in Eindhoven

9:31 EINDHOVEN - Eind dit jaar ligt er een concreet plan voor nieuwbouw of renovatie van een deel van de zes basisscholen in Gestel. De kans is groot dat het aantal scholen vermindert: nu telt de wijk veel kleine schooltjes die vlak bij elkaar liggen. De gemeente Eindhoven hoopt dat vernieuwing ertoe leidt dat meer ouders een school in de eigen wijk kiezen en de ‘witte vlucht’ uit delen van Gestel stopt.