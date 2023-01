‘Vader bracht me 250.000 euro contant’, zegt Nuenense verdachte (60)

Dik veertig bomen in Plataan­buurt gekapt: laatste fase vernieu­wing Philips­dorp

EINDHOVEN - Jarenlang bepaalden grote bomen in de Plataanbuurt in het Eindhovense Philipsdorp het straatbeeld. Maar dat is de afgelopen dagen drastisch veranderd na het rooien van in totaal 42 exemplaren.

9:00