Van ‘anus van Eindhoven’ naar ‘verfrissende oksel’: Bouw Eurostaete pal naast Philips Stadion is gestart

Fietsen­zaak Vermeulen komt in de handen van een autodealer; Van den Udenhout wil groeien met fietsen

EINDHOVEN/GELDROP - Een autodealer stort zich op fietsen. De Eindhovense vestiging van John Vermeulen Fietsplezier komt in handen van Van den Udenhout, bekend van onder meer Volkswagen en Audi. ,,We willen groeien in fietsen.”

30 november