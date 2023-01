Van de brandweerkazerne tot het zwembad: gemeente Best wil al haar 66 gebouwen verduurzamen

‘Dorpshuis 2.0’ laat in Nuenen nog zeker twee tot drie jaar op zich wachten, ‘kan zo niet langer’

NUENEN - Het gaat nog zeker twee tot drie jaar duren, voordat gemeenschapshuis het Klooster in Nuenen is opgeknapt en bij de tijd gebracht. Zoveel is duidelijk nu de plannen in de war geschopt zijn door prijsstijgingen.

21 januari