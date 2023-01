Van der Waals moet ‘winkelen in Best’ verder op de kaart gaan zetten

BEST - Best heeft na een zoektocht van enkele maanden weer een winkelgebiedenmanager. Tom van der Waals moet in die rol de drie Bestse winkelgebieden in het centrum, Wilhelminadorp en Heivelden naar een hoger plan tillen.

Van der Waals gaat per direct aan de slag voor tien tot twaalf uur per week en combineert de functie met zijn werk bij zorgverzekeraar VGZ. In Best is hij bekend als voorzitter van de Goede Doelen Week. Ook zat hij het afgelopen jaar in het bestuur van centrummanagement.

,,De komende tijd wil ik investeren in kennismakingen met ondernemers in met name Wilhelminadorp en Heivelden om te zien wat daar de behoeften zijn. En hoe daarin gezamenlijk opgetrokken kan worden”, stelt Van der Waals. ,,Ook lopen er al wat dingen, met de bedoeling om extra ‘reuring’ te creëren in Best.”

Relatief nieuwe rol

De rol van winkelgebiedenmanager is relatief nieuw in Best. Eric van Liempde was vorig jaar de eerste persoon die nadrukkelijk aan de slag ging voor alle drie de Bestse winkelgebieden. In het najaar stapte hij op en ging de gemeente op zoek naar een opvolger.