Van gezondheid tot voedsel: dit ‘dreamteam’ van wetenschappers wil het verschil in jóuw leven gaan maken

Burgemees­ter Eindhoven sluit complete lockdown niet uit

30 november EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven sluit een complete lockdown in de strijd tegen het coronavirus niet uit. ,,We moeten nu echt onorthodox doorpakken om dat virus een halt toe te roepen. Er blijven weinig andere keuzes over dan harde maatregelen”, zei hij maandag in het radioprogramma 1Op1 van KRO-NCRV. Hoe lang een complete lockdown zou moeten voortduren, wil Jorritsma laten afhangen van adviezen daarover van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT).