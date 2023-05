Van luxe villa tot stadspand: zoveel miljoenenwoningen telt Eindhoven

INTERVIEW Luuk de Jong vindt dat het PS­V-pu­bliek terecht kritisch is: ‘Voor een topclub is het natuurlijk veel’

De teleurstelling in het Philips Stadion was zondagmiddag groot, omdat PSV zich nog niet plaatste voor de Champions League-voorrondes. Luuk de Jong begreep de frustratie bij het publiek en sprak daarna de supporters moed in.