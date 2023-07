Van muisstille weg naar cruciale verbindingsroute: de A67 bestaat 50 jaar

Aseksuele stier Mats brengt boer in de problemen, nu moet hij zelfs bedelen om melk

SON EN BREUGEL - Zo heb je een bloeiend bedrijf met honderd waterbuffels en zo zit er geen druppel melk meer in de ketel en is een inzamelingsactie nodig om de boel overeind te houden. Het overkwam de Stoerderij in Breugel. Door een wel heel bijzondere reden: de nieuwe stier Mats wil niet batsen.