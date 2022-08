Van Nuland: Van gordijnen naar compleet stofferingsaanbod

EINDHOVEN - Woninginrichting Van Nuland is al 71 jaar een begrip in Eindhoven. Eric van Nuland, derde generatie eigenaar, vertelt over het succes, maar stipt ook de zware periode van het bedrijf aan.

Klanten van woninginrichting Van Nuland kiezen speciaal voor de kracht van een familiebedrijf. Service staat hoog in het vaandel. Zij staan klaar voor hun klanten. En in plaats van alles maar nieuw aan te bieden, wordt er eerst gekeken of iets te repareren valt, zegt Eric van Nuland. ,,Bovendien hebben wij alle facetten van stoffering in huis. Gordijnen, trappen bekleden, vloerbedekking, zonwering enzovoort. Het voordeel is dat we onze eigen mensen in dienst hebben en alles onder een dak regelen. Klanten waarderen dat.”

Veel vaste klanten

Ze hebben veel vaste klanten. ,,De doorsnee starter komt hier niet. Het wordt wel steeds diverser. We zien bijvoorbeeld veel stellen die goed gespaard hebben en hun nieuwe huis met mooie spullen willen inrichten en bij ons komen voor de stoffering in één hand.”

De grootouders van Van Nuland zijn in 1951 begonnen op de Antoniusstraat in Strijp: Van Nuland Gordijnen. ,,Mijn opa deed er nog meubels en bedden bij. Op afspraak ging hij met mensen naar een ruimte toe waar hij wat had staan.”

Quote Mijn opa en oma woonden met twaalf kinderen bij de winkel Eric van Nuland

Toen in 1976 de bouw startte van winkelcentrum Woensel, het huidige WoensXL, is het bedrijf daar naar toe verhuisd. ,,Mijn opa en oma woonden met twaalf kinderen bij de winkel. Toen de zaak hier op het winkelcentrum kwam, zijn zij verhuisd naar de wijk Achtse Barrier.”

In een klein pand zijn ze begonnen. Toen de buurman ABN vertrok zijn die panden erbij genomen en doorgebroken. ,,In de jaren negentig heeft mijn vader het stokje overgenomen. Ook hij heeft weer verbouwd naar zijn ideeën.”

Vanaf zijn achttiende

Van Nuland werkt al vanaf zijn achttiende in het bedrijf. ,,Ik ben onderaan begonnen als stoffeerder. In 2012 heb ik het overgenomen, maar nog samen met mijn vader.”

Maar eerst was er de bankencrisis in 2008. ,,Het is een tijd slecht gegaan. We hebben het uit kunnen zingen. Pas in 2016 ging het weer aantrekken. Het had ook niet een jaar langer moeten duren. Toen hebben we nog een keer verbouwd zoals de zaak nu is.”

In grote lijnen is niet veel veranderd. ,,Veel nieuwe producten natuurlijk, zoals pvc vloeren, vroeger lag overal tapijt. En het grootste aandeel is tegenwoordig zonwering. Ik ben overigens net pas met een computersysteem begonnen. Mijn vader, net met pensioen, schreef alles nog op.”

En de toekomst? ,,Wij zijn blij waar we nu staan en hopen dit vast te houden. De coronaperiode was voor ons een goede tijd. Soms zelfs te druk. We blijven bij de tijd, letten op duurzaamheid. En alles wordt smart -automatisch, daar springen we op in. Het is leuk om op de hoogte te blijven.”