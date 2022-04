Van popliedjes tot hardcore punk op festival Tijdelijk Gesticht in Stroomhuis Eindhoven

„Tijdelijk Gesticht is uniek omdat er een combinatie van bands optreedt die je anders nooit samen zult zien”, zegt Koen Verhees, een van de drie mensen die het festival vanaf de eerste editie in 2017 vormgegeven heeft. „Bovendien staan ze allemaal in dezelfde zaal. De onderlinge verschillen in genres zijn groot. Van pop tot hardcore punt en noise. Het is altijd spannend of het publiek die verschillende stijlen kan hebben. Maar bij eerdere edities volgden de mensen alles wat er gebeurde.” Verhees heeft er duidelijk alle vertrouwen in dat het ook nu goed zal komen.

Knoest

De drie programmeurs, naast Verhees zijn dat Meis en Roy van Lierop, hebben elk een eigen aandachtsgebied. Koen Verhees richt zich vooral op Eindhovense bands, zoals Knoest, een trio dat Nederlandstalige liedjes brengt in de geest van Spinvis. Hij heeft contacten met het Rock City Institute, en heeft een album samengesteld met tien bands uit Eindhoven. Knoest is daar ook bij. „De opnamen zijn vorig jaar al gemaakt”, zegt hij. „Het moet op vinyl uitkomen, op het label Bagdaddy Records van Meis. Ideaal zou zijn om het album tijdens het festival te presenteren, maar er is zo’n grote achterstand bij perserijen dat we dat niet voor elkaar krijgen.”

Roy van Lierop heeft bands uit steden buiten Eindhoven aangetrokken. „Met stijlen van hardcore tot punk, en wat daar tussenin zit. Het driekoppige Asbest Boys uit Haarlem is daar een goed voorbeeld van. Ze zijn vrij nieuw, jongens van rond de twintig, die onze support verdienen. Het is zo’n band die om de twee minuten een ander nummer heeft. Engelstalige hardcore, met titels als Transgender Sex Offender.”

Meis is verantwoordelijk voor internationale acts, waaronder Ryskinder, een dj uit Jeruzalem, tegenwoordig opererend vanuit Berlijn. Hij komt met een trio, zegt ze. „Hij is niet gemakkelijk in te delen in een bepaald genre. Hij maakt gebruik van loops, mengt explosieve hiphop met psychedelische rock en Arabische groove, en rapt in het Hebreeuws. Zijn teksten zijn politiek geladen. Heel wild allemaal.”

Adempauzes

Er zijn ook momenten van rust ingebouwd in het programma, aldus Meis. „Mensen hebben adempauzes nodig, anders worden de sets te lang en gaan ze te snel door de dag. Tien uur achter elkaar naar muziek luisteren is overweldigend. Het is goed om even de sfeer te doorbreken. Dan kunnen ze ook meteen wat eten. De vorige keer hadden we buiten een barbecue. Maar nu we sinds kort een eigen keuken in het Stroomhuis hebben, kunnen we speciale maaltijden aanbieden. Onze kok Eyleen maakt Aziatisch eten, met buikspek of paddenstoelen, dus zowel voor vleeseters als voor veganisten. Deze plek leent zich daarvoor, en het komt de muziek ten goede.”

Drukken

Meis is sinds 2016 verbonden aan het Stroomhuis. Ze nodigde Koen Verhees uit om er een show te doen rond zijn eerste cd. De plek draait op zo’n twintig vrijwilligers, vooral muzikanten. Zij hebben de zaal ingericht waar de optredens plaatsvinden. „De eerste Tijdelijk Gesticht was vooral voor hen bedoeld”, zegt ze. „Het is een vrijhaven voor types met een DIY-mentaliteit. Eindhoven is geen gemakkelijke stad voor deze scene. Allerlei plekken verdwijnen. Het TAC heeft het moeilijk. De Flipside is er niet meer. We merken dat de stad hard drukt. Wij drukken terug.”

Tijdelijk Gesticht. Zaterdag 16 april in het Stroomhuis, Eindje 1, Eindhoven. Vanaf 15.00 uur.

Volledig scherm Koen Verhees, Meis en Roy van Lierop (vlnr) de organisatoren van festival Tijdelijk Gesticht. © DCI Media / Juan Vrijdag