Van woningcorporatie naar zorgaanbieder: Mirjam Kräwinkel wordt de nieuwe bestuurder van ORO

Politie bewaakte Eindhovens drugslab in nachtelij­ke uren, ontmante­len is gestart

EINDHOVEN - Het drugslab aan de Hoppenkuil in Eindhoven dat maandagmiddag werd ontdekt na een explosie, wordt ontmanteld. Dinsdag is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gespecialiseerd in het betreden en ontruimen van drugslabs, druk bezig op het industrieterrein om alles op te ruimen.