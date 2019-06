Vanaf volgend jaar langere treinen over Brabantroute toegestaan

De treinen gaan onder meer rijden over de Brabantroute, via Venlo naar Duitsland. Nu nog zijn die maximaal 650 meter lang. Volgend jaar al zullen de eerste 740 meter lange exemplaren over het traject gaan rijden, verwacht ProRail. Volgens een woordvoerder zal dat in het eerste jaar slechts ‘incidenteel’ gebeuren. Vanaf 2021 wordt de frequentie verhoogd, naar twee tot vier ritten per dag. De Brabantroute leidt onder meer via Eindhoven, Helmond en Deurne.