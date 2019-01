Vandalen bliezen meer bakken en borden op in Zuidoost-Brabant

In de fik gestoken drugstruck in Eindhoven vol geladen met chemica­liën in Urk

15 januari EINDHOVEN - De grote bestelbus vol drugsafval die begin oktober langs een appartementencomplex in Eindhoven in brand werd gestoken, is volgeladen in Urk. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.