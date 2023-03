Variabel of vast energiecontract, wie neemt de gok en wie kiest voor zekerheid?

MET VIDEO Forensi­sche kliniek de Woenselse Poort biedt bijzonder kijkje achter schermen: ‘Wij helpen ze bij hun stoornis’

EINDHOVEN - Hoe leven cliënten er en hoe gaat het er in zijn werk aan toe in de Woenselse Poort? De open dag is dé kans voor een kijkje in de keuken bij de Eindhovense forensisch psychiatrische kliniek.