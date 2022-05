Vaste zetels voor boeren, bedrijven en natuur onder druk; waterschappen willen duidelijkheid

De Dommel en Aa en Maas roepen de politiek - als onderdeel van de landelijke Unie van Waterschappen - op om nu zo snel mogelijk helderheid te verschaffen. ,,Het vraagt namelijk veel tijd om eventuele wijzigingen in de wijze waarop het bestuur wordt verkozen door te vertalen, voordat de volgende waterschapsverkiezingen in maart 2023 plaatsvinden”, stelt een woordvoerder van De Dommel.

Meningen in de regio verdeeld

De meningen in de regio over het mogelijk afschaffen van die systematiek zijn verdeeld. Zo is ZLTO fel tegenstander en zoeken sommige anderen naar een 'tussenvorm'. ,,De discussie is nu veel te zwart-wit: of je bent voor de huidige werkwijze, of voor helemaal afschaffen”, zegt bijvoorbeeld Maarten Dewachter van Water Natuurlijk, de grootste partij binnen het algemeen bestuur van Aa en Maas én De Dommel.