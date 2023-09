VDL draait als een tierelier, maar zorgen om VDL Nedcar zijn domper op de feestvreugde

24 versus 55 vakantieda­gen: hoe kan het per sector zo verschil­len hoeveel vrij je krijgt?

Ben je bankier, werk je in een supermarkt of sta je op de loonlijst van een gemeente? Jouw functie en de cao waaronder je valt kunnen van grote invloed zijn op hoeveel of juist hoe weinig verlofdagen je krijgt. Waarom zijn die verschillen soms zo groot?