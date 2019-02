'Vechtpartij Sittard was aanval van PSV-supporters op Fortuna-fans’

Voor de camera's van L1 gaat de burgemeester uitgebreid in op wat er afgelopen nacht in Sittard is gebeurd. Volgens de politie raakten tientallen mensen slaags in een café en later op straat. De burgemeester heeft gesproken met buurtbewoners en vertelt daar het volgende over: ,,Een groep van 50 tot 60 mannen, in ieder geval in het zwart geklede personen, stonden hier bij elkaar. En ze hebben een aanval uitgeoefend op een groep mensen hier bij het café."

In de fik gestoken PSV-vlag

,,Dat schijnen mensen te zijn geweest van PSV", gaat Cox verder. ,,Het was blijkbaar een reactie op het feit dat vorige week hier een vlag van PSV in de fik gestoken is. Een reactie op een eerdere handeling.” De politie liet eerder op zaterdag al weten dat de betrokkenen van de vechtpartij vermoedelijk supporters waren van verschillende voetbalclubs. Cox lijkt dat te onderstrepen door zijn uitleg over de PSV-supporters die een groep fans van Fortuna zou hebben aangevallen.

Daarnaast spreekt Cox ook over supporters van Genk. ,,Er waren mensen van Genk ook bij. Heel vreemd, want ik heb vanmorgen gezien dat Genk ook gevoetbald heeft, dus ik ben benieuwd welke personen dat waren.” Na de vechtpartij werden vijf mensen aangehouden. Een daarvan is afkomstig uit Eindhoven, de andere vier waren Belgen. Dat sluit aan bij de omschrijving van de burgemeester.

Waarschuwingsschot