Veel coronasteun aan zzp’er blijkt achteraf onterecht, Eindhoven vordert twee miljoen terug

De zogeheten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) werd in het leven geroepen als aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Dit omdat veel zzp’ers geen of nauwelijks inkomsten hadden omdat ze geen opdrachten kregen vanwege corona. Het bedrag is een gift. Omdat de nood vaak hoog was, werd er destijds enkel op hoofdlijnen gecontroleerd of iemand er recht op had. Afgesproken werd dat ondernemers later met bewijsstukken zouden komen om de steun te verantwoorden. In november bleek dat zo'n 800 zzp’ers niet reageerden op herhaalde verzoeken om dit te doen. De gemeente gaf ze nog één kans en zou anders overgaan tot het terugvorderen van het geld.