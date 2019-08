Veel minder drugsdumpingen in Oost-Brabant: criminelen lozen hun afval op andere manieren

EINDHOVEN - Het aantal drugsdumpingen in Oost-Brabant is fors afgenomen in het afgelopen half jaar: een daling van liefst 43 procent. Zijn criminelen banger, socialer of slimmer geworden?

Criminelen die XTC of speed produceren dumpen hun afval - jerrycans en vaten vol chemische troep - steeds minder in weilanden, sloten of op straat. Stuitte de politie van Oost-Brabant in de eerste helft van 2018 nog 37 keer op drugsafval, in 2019 staat de teller na zes maanden pas op 21 dumpingen. Oftewel: 43 procent minder.

En dat is opvallend na jaren waarin de beruchte blauwe vaten juist steeds vaker opdoken in het buitengebied. Daar was ook een logische verklaring voor. Steeds meer ingrediënten om XTC of speed van te maken werden verboden, wat criminelen er toe dwong om ook die ingrediënten zelf te fabriceren met chemicaliën als zoutzuur, zwavelzuur en aceton. Die extra ‘kookstappen’, betekenden automatisch ook meer afval.

Opgerolde drugslabs

Betekenen minder drugsdumpingen dan ook dat er minder pillen worden gemaakt? Zijn criminelen vanwege de vele aandacht in Brabant voor het drugsprobleem bang om ontdekt te worden? Het zijn conclusies waar de politie haar vingers nog niet aan gaat branden. In het aantal opgerolde drugslabs en opslagplekken van chemicaliën is namelijk geen daling te zien. In heel 2018 werden er in Oost-Brabant tien labs ontmanteld, nu staat de teller halverwege op vier. Ook wat betreft het aantal opslaglocaties (negen) ligt 2019 tot nu toe op koers om op grofweg hetzelfde totaal te eindigen als in 2018 (zeventien).

„Is dit een incidentele daling of hebben onze opsporingsmethodes effect en hebben we de criminelen in de tang?”, reageert een woordvoerder van de politie. „Laten we een eerst maar eens dit jaar afwachten voordat we deze vraag proberen te beantwoorden. Voor hetzelfde geld struikel je in het tweede deel van 2019 over de drugsdumpingen.”

Sociaal gezicht

Of houdt de crimineel sinds kort wellicht rekening met natuur en medemens? Wie even terugdenkt aan de drugstruck die in oktober nog in de fik werd gezet naast een flat in Eindhoven, weet dat criminelen zelden blijk geven van een sociaal gezicht.