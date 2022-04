Veel vechtpartijen en laveloze jongeren op Stratumseind: 'Alsof we jongeren na lockdown weer moeten opvoeden’

Verdacht pakketje gevonden in kantoor Belasting­dienst in Eindhoven, gebouw ontruimd

EINDHOVEN - In het kantoor van de Belastingdienst aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. Het gebouw is een tijdlang ontruimd geweest. Het pakketje is onderzocht en alles bleek in orde te zijn.

19 april