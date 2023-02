Veelpleger uit Eindhoven verstopt drugs in het dak van zijn auto

EINDHOVEN - De politie heeft vrijdag in Eindhoven na een achtervolging een man aangehouden die al aardig wat aan zijn kerfstok heeft. Dit keer had hij drugs, geld en meerdere telefoons bij zich en reed hij onder invloed van drugs.

De man vertoonde vrijdag opvallend rijgedrag in Eindhoven waarop agenten hem een stopteken wilden geven. Daar bleek hij weinig trek in te hebben waarna een achtervolging ontstond. Iets later troffen agenten hem aan in een wijk vlak nadat hij zijn auto had verlaten.

Ook nu was de man niet van plan zijn medewerking te verlenen aan de politie. Hij ontkende dat hij de bestuurder was en wilde zich niet legitimeren. Na een korte controle bleek hij meerdere telefoons en veel contact geld op zak te hebben. Daarnaast bleek hij een flink strafblad te hebben voor onder andere handel in harddrugs, rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs en vermogensdelicten. Ook bleek hij nu drugs te hebben gebruikt.

Toen agenten ook zijn autosleutel in handen kregen, deden zij een bijzondere ontdekking in de auto van de man. In het dak lag harddrugs verstopt. De man is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen.