Veevoederfabriek op De Hurk in Eindhoven moet weer wachten met uitbreidingsplan

Veevoerpro­du­cent ABZ mag uitbreiden in Eindhoven ondanks oplaaiend protest in de buurt

EINDHOVEN - Veevoederbedrijf ABZ op bedrijventerrein De Hurk mag van de Eindhovense politiek uitbreiden, ondanks oplaaiend protest in de buurt. Nadat de Raad van State fouten ontdekte in een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijf stemde een kleine meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond in met een reparatieplan (25 voor, 19 tegen).

1 december