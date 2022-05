Veiligheidsregio wil 2 miljoen extra van regiogemeenten; ‘We moeten ze niet afstraffen omdat ze zo flexibel waren’

EINDHOVEN - De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant moeten financieel bijspringen om de begroting voor de veiligheidsregio voor 2023 rond te krijgen. Het gaat in totaal om 2 miljoen euro. Daarvan is 600.000 euro nodig omdat medewerkers door de drukke coronatijd niet toekwamen aan hun reguliere werkzaamheden. Er moet nu een inhaalslag gemaakt worden.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost moest in de coronacrisis alle zeilen bijzetten. Op tal van vlakken werd een beroep op de organisatie gedaan.

Daardoor kon een deel van het reguliere werk niet gedaan worden en ontwikkelingen die twee jaar geleden al op de rol stonden kwamen stil te liggen of zijn vertraagd, zo meldt de veiligheidsorganisatie in de begroting voor 2023. En vertraging is niet wenselijk. ‘Zeker omdat de organisatie proactief moet kunnen reageren op de crises die nog op ons afkomen.’

Al starten met voorbereidingen

Een inhaalslag is dus noodzakelijk. En dat kost geld. De veiligheidsregio vraagt daarom 600.000 euro extra voor de jaren 2023 en 2024. Als de gemeenten akkoord gaan wil de veiligheidsregio dit jaar al starten met de voorbereidingen om de crisisbeheersing weer op peil te krijgen. Het gaat dan vooral om het werven van nieuwe mensen.

De veiligheidsregio wil bijvoorbeeld aan de slag met ‘informatiegestuurde veiligheid’ aan de hand van onder andere data en scenario-ontwikkeling. Daarin wil het samenwerken met de zes zuidelijke Veiligheidsregio’s. Ook wil het beter voorbereid zijn op cyberincidenten.

Quote De veilig­heids­re­gio heeft direct geleverd in plaats van eerst te zeuren om geld Paul Verhoeven, algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Paul Verhoeven, burgemeester in Heeze-Leende is algemeen bestuurslid van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en lid van de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering binnen de veiligheidsregio. Hij vindt het te rechtvaardigen dat gemeenten het verschil in de begroting bijlappen, zo liet hij maandagavond de fracties in zijn gemeente weten.

,,Onze veiligheid was in coronatijd in het geding. De veiligheidsregio heeft direct geleverd in plaats van eerst te zeuren om geld. Maar daardoor zijn wel zaken blijven liggen. Ik vind dat we ze niet moeten afstraffen omdat ze zich zo flexibel hebben opgesteld”, aldus Verhoeven.

Extra kosten uit coronacompesatie Rijk

Elke gemeente draagt naar rato bij aan de veiligheidsregio. Voor de gemeente Eindhoven betekent de inhaalslag op het gebied van crisisbeheersing een verhoging van de bijdrage van 207.000 euro per jaar. Voor een kleinere gemeente als Heeze-Leende is dat 12.012 euro extra.

Volgens Verhoeven kunnen gemeenten voor die extra kosten een beroep doen op de coronacompensatie die ze vanuit het Rijk krijgen.

Ook extra geld voor bevolkingszorg en stijging loonkosten

Ook de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg tikt flink aan in de begroting van de veiligheidsregio: 257.000 euro voor komend jaar. En voor een stijging van loonkosten wordt 300.000 euro begroot. Ook die extra kosten komen op het bordje van de gemeenten.

Het overgrote deel van het geld voor de veiligheidsregio komt van de gemeenten: 46,5 van de 54 miljoen euro. Het Rijk is de andere geldschieter.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. In deze organisatie werken de 21 gemeenten, de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio samen. De diensten worden ingezet om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

