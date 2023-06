Veldhoven bouwt liever huizen op dit terrein dan dat ze Domino’s en KFC een plek geeft, maar dat pikt de ontwikkelaar niet

PSV ziet twee talenten vertrekken en vult trainers­ploeg bij eigen opleiding met potlood in

PSV heeft afscheid genomen van Fedde Leysen, de 19-jarige Belg die sinds vier jaar in de jeugdopleiding zat. Hij speelde 53 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, voor Jong PSV. Daarnaast zat hij meerdere malen op de bank bij het eerste elftal, maar een debuut bij PSV 1 zat er nooit in.