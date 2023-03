Veldhovenaar die dronken door rood reed zou celstraf verdienen, maar rechtbank is mild

Bij het ongeluk op de Karel de Grotelaan eind 2021 knalde de Veldhovenaar (35) op een taxibusje. De chauffeur brak onder meer zijn bekken en kon lang zijn werk niet meer doen. De Veldhovenaar was al eerder veroordeeld voor een snelheidsovertreding en kroop nog geen negen maanden na het ongeluk opnieuw met drank op achter het stuur.

Op de fiets

Alles bij elkaar vindt de rechtbank in Den Bosch dat de man een gevaar op de weg is en een celstraf verdient. Maar tijdens de rechtszaak twee weken geleden liet de Veldhovenaar ook merken dat hij niet meer met drank op wil rijden. Hij verplaatst zich nu vooral op de fiets en heeft geen nieuwe auto gekocht.

Om hem aan zijn voornemens te houden, legt de rechtbank ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op, met een lange proeftijd van drie jaar. De taakstraf die hij krijgt is de hoogst mogelijke: 240 uur. De rechters tellen mee dat de man zijn baan en mogelijk ook zijn huis kan verliezen als hij de gevangenis in moet. De officier van justitie vond celstraf ook te veel van het goede. Hij eiste precies de straf die de rechtbank in Den Bosch nu oplegt.