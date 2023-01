Veldhovenaar Han stopt na 40 jaar met jaaroverzicht Het aanzien van... ‘In de top 3 met Dan Brown en John Grisham, dat is toch grappig?’

Start van het Nieuwe Maan festival in het Parktheater Tot de maan en weer terug: het is tijd om van de toekomst te gaan houden

EINDHOVEN - Met een klap op de rode knop opende André Kuipers dinsdagavond in de foyer van het Parktheater het festival ‘Nieuwe Maan’. In januari staat een programma op stapel vol voorstellingen en presentaties. Deze nemen je mee in een wereld van toekomstbeelden waar hoop en verbondenheid de grondtoon vormen.

13 januari