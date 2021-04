V&D-pand in Eindhoven zoekt nieuwe huurder nu Microlab afhaakt wegens corona

Invulling V&D in Eindhoven onzeker door corona, Microlab waarschijn­lijk kleiner

29 oktober EINDHOVEN - De coronacrisis maakt dat ook de invulling van de voormalige V&D in Eindhoven onzeker is geworden. Flexplekverhuurder Microlab gaat mogelijk minder ruimte huren in het pand. Door de coronacrisis is er minder vraag naar flexwerkplekken en ruimte voor evenementen.