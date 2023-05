Vera (23) uit Geldrop timmert keihard aan de weg in dancewereld: ‘Voor- en nadelen als vrouw in een mannenwereld’

GELDROP - Ze is pas 23, maar leeft nu al van de muziek: techno-artiest Vera van de Kerkhof uit Geldrop. Dit weekend staat ze op het grote 7th Sunday in Erp, later op Brabants Verbond en Wish Outdoor. ,,Ik heb soms het gevoel dat ik me meer moet bewijzen, de druk is hoger.”