Verborgen parel vol vintage in Eindhoven: 'Alle spullen hebben een verhaal'

Met video Wie is Wendy? Deze Eindhoven­se is de nieuwe vlam van Peter Gillis

ASTEN/EINDHOVEN - Rechtszaken of niet: voor de liefde is altijd tijd. De nieuwe vriendin van ondernemer en realityster Peter Gillis is de Eindhovense Wendy van Hout. De 39-jarige is geboren en getogen in de lichtstad en komt uit een echte kermisfamilie. De twee leerden elkaar kennen op het terras van Oostappen Park Blauwe Meer in Lommel.