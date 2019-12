Verdacht pakketje in aankomsthal Eindhoven Airport blijkt geen explosief maar grinder

Drie moorden uit regio Eindhoven en Helmond maandag voor rechter

9:20 EINDHOVEN/HELMOND - Justitie buigt zich maandag over liefst drie zaken uit deze regio die met moord of doodslag te maken hebben. Opvallend is dat het daarbij twee keer gaat om een vader die door zijn zoon (mogelijk) om het leven is gebracht.