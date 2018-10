Verdachte uit Hapert komt tissues tekort in rechtszaak zaak over ongeluk Eindhoven

DEN BOSCH - Een verdachte kwam bijna tissues tekort in de rechtbank en hoorde een half jaar cel eisen omdat hij dronken een ongeluk had veroorzaakt.

Met ongeveer 75 kilometer per uur door rood op de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Tomasz S. (28), een Poolse man uit Hapert, deed het in januari dit jaar. Met drank op, zonder rijbewijs. Zijn auto klapte op een andere wagen. De bestuurster daarvan liep kneuzingen en een lichte hersenschudding op. Herstel kostte haar ongeveer zes weken.

Volwassen

Schuldbewust zat S. vrijdag in de rechtbank in Den Bosch. Hij wilde verantwoordelijkheid nemen voor zijn daad, als een volwassen man, vertelde hij via een tolk. Een advocaat had hij niet bij zich, afspraken over juridische bijstand waren gestrand op miscommunicatie.

Na het ongeluk had S. zich meteen bekommerd om het slachtoffer. Na het ongeluk was bij hem ook een alcoholpromillage van 0,7 vastgesteld. Goed voor zes á zeven glazen bier rekende de voorzitter van de rechtbank om, en in ieder geval ruimschoots meer dan toegestaan.

Emoties

Stom, vond S. zelf. ,,Rijden met drank op was geen wijze beslissing", gaf hij toe, waarna de emoties doorbraken. Snotteren en snuiten, S. kwam bijna tissues tekort. In Polen had hij nooit vast werk gehad, in Nederland wel en nu dreigde alles in elkaar te storten door het ongeluk, zo verklaarde hij de emoties.

Officier van justitie Marjolein Westerman erkende dat S. zich van het begin af aan meewerkend heeft opgesteld, maar eiste ook een celstraf. ,,Het station werkstraf is gepasseerd, dit was een bijzonder ernstig verkeersfeit met letsel.”

Rijbewijs