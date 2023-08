Verdedigende nood bij PSV is een flinke uitdaging voor Peter Bosz: wie kan er volgende week spelen tegen Rangers?

PSV heeft nog zes dagen om zich op de cruciale thuiswedstrijd tegen Rangers FC voor te bereiden, maar dat gebeurt niet onder eenvoudige omstandigheden. De personele nood in de verdediging is even hoog. Wie kan trainer Peter Bosz volgende week opstellen?