Verijdelde helikopterkaping startte in hotel op Strijp-S in Eindhoven

ReconstructieEINDHOVEN/BUDEL - Crimineel Benaouf A. met een helikopter uit de gevangenis takelen, was vorig jaar het plan van negen verdachten die in een Eindhovens hotel hun kamp hadden opgeslagen. Doordat de politie ingreep, krijgen de verdachten van de verijdelde heli-kaping milde straffen.

Nog snel even een bosje bloemen scoren bij de Esso-pomp in Budel, die middag van 11 oktober 2017. Het moet tenslotte wel echt lijken of Houssain el M. (27) zijn vriendin gaat verrassen. Maar met de helikopter die even verderop klaarstaat op Kempen Airport in Budel heeft de ‘romanticus’ samen met acht andere mannen heel andere plannen: kapen. En dan doorvliegen naar Roermond om er Benaouf A. mee uit de gevangenis van Roermond te takelen.

Mocro Maffia

De crimineel zit daar een straf van twaalf jaar uit voor de moord op concurrent Najeb Bouhbouh in 2012. Het was het startsein voor een reeks liquidaties binnen de wereld van de ‘Mocro Maffia’. Tot de spectaculaire ontsnappingspoging in James Bond-stijl komt het niet want de politie krijgt dankzij een alerte heliverhuurder lucht van het plan.

Juist doordat de politie ingreep - en de kaping dus nooit plaatsvond - vallen de straffen laag uit. Houssain el M. en twee mede-verdachten krijgen tweeënhalf jaar cel, in plaats van de door justitie geëiste negen jaar. Dat bleek gisteren bij rechtbank in Amsterdam. Een uit Columbia ingevlogen helikopterpiloot krijgt twee jaar cel , twee andere verdachten krijgen straffen van een jaar (vooral voor het bezit van een Kalasjnikov) tot een maand (voor het bezit van munitie). Drie verdachten zijn vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep.

Blue Collar Hotel

De hele operatie rond de geplande kaping begint op 11 oktober 2017 in Eindhoven. Tijdelijk hoofdkwartier van de groep criminelen is namelijk het Blue Collar hotel in Eindhoven op het voormalige Philips-terrein Strijp-S. Daar hebben zeven van de negen verdachten de nacht doorgebracht en staat een gestolen razendsnelle BMW 335i klaar. De mannen gedragen zich zo onopvallend mogelijk en komen alleen af en toe naar de lobby afgedaald om een zak chips in te slaan.

Het Blue Collar Hotel in Eindhoven dat door de groep als uitvalsbasis werd gebruikt.

‘Ik ben hiezo in Eindje man’. Het is rond de klok van acht uur als er urenlang veelvuldig telefoonverkeer is tussen de verdachten. Die ochtend komt de boel snel in beweging en neemt iedereen de posten in. Zo wordt aan het begin van de middag Houssain el M. door een mede-verdachte in een Opel Astra afgezet bij het helikopterplatform in Budel. ‘Ik zie hier geen metaaldetector, niks, ik kan denk ik gewoon gannoe meenemen, hij gaat me niet fouilleren toch?’ De mannen vragen zich af: moet Houssain ook zijn wapen meenemen?

Zwaarbewapend

Op Kempen Airport doet een undercoveragent zich voor als medewerker van de heliverhuurder. Als de Astra weg is, wordt Houssain aangehouden door een arrestatieteam. De geboekte helikopter stijgt wel alsnog op, alleen met leden van een arrestatieteam aan boord. Eerste pitstop: Weert. In het voorgespiegelde verhaal over de droomvlucht zou hier het verraste ‘vriendinnetje’ worden opgepikt. In werkelijkheid staat er een zwaarbewapend viertal klaar om de helikopter te kapen. Onder hen de Colombiaan die een ton zou zijn geboden om het ding naar de gevangenis te vliegen.

Zodra de vier mannen in de gaten hebben dat er een arrestatieteam in de helikopter zit, gaan ze er vandoor in de gestolen BMW. De achtervolging eindigt uiteindelijk in Maarheeze. Drie passagiers zijn net uitgestapt als de bestuurder verder rijdt en crasht. In de BMW ligt volgens justitie onder andere het attribuut Benaouf A. van de luchtplaats van de gevangenis te takelen: een touw met aan het uiteinde een autoband.

Doodgeschoten

Ondertussen meldt zich een arrestatieteam in de buurt van de gevangenis van Roermond. Ook daar staat een groep verdachten klaar. Ditmaal met twee vluchtauto’s, een Audi en BMW, waarschijnlijk bedoeld om na de helikopterbevrijding te ontkomen. Twee verdachten gaan er vandoor in de Audi, die uiteindelijk in het Limburgse Roosteren op een stilstaande auto botst. De bestuurder, een Fransman, wordt doodgeschoten als hij via een weiland probeert te ontkomen.

Zowel bij de vluchtpogingen in Maarheeze als Roosteren liggen langs de route in allerijl uit de auto gegooide tassen met kalasjnikovs en andere wapens. In de wagens zelf worden jerrycans met benzine en vuurpijlen gevonden. Justitie vermoedt dat de auto’s hiermee na afloop in brand moesten worden gestoken om alle sporen te wissen. Ook aanwezig: bakken met van pvc-buis en spijkers gemaakte kraaienpoten, waarop achtervolgende politiewagens lek zullen rijden.

Quote Op het terras van het Blue Collar hotel in Eindhoven, wemelt het ondertus­sen van de agenten in burger

