Verkeersregelaar omhelst de man die hem aanreed: Geen wrok, geen verwijten

Peter Bosz wil winnen bij Sturm Graz en is enthousi­ast over Jordan Teze: ‘Ik heb nog nooit met een speler gewerkt die dat kan’

PSV-trainer Peter Bosz was maandagavond voor het duel met Sturm Graz uitgesproken over de ambitie van PSV. ,,Wij willen gewoon winnen”, gaf hij tijdens de persconferentie van de club aan. Dat PSV thuis met 4-1 heeft gewonnen en al met één been in de play-offs van de Champions League staat? Bosz wil er niets van weten. ,,Je moet altijd respect hebben voor de tegenstander. Ze zijn heel sterk in standaardsituaties en hebben daar vaak uit gescoord.”