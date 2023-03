Verkopers van tweedehands spullen in Helmond onder de loep tegen heling

HELMOND - Opkopers van goud, juwelen en metalen en pandjeshuizen in Helmond moeten zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben. In de komende maanden maken gemeente en politie weer werk van controles op het opkopersregister. Dat helpt bij het tegengaan van de handel is gestolen spullen.